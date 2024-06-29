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هيئة مغربية تعلن عدد المظاهرات التضامنية مع غزة منذ بداية العدوان

29 يونيو 2024 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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مسيرة تضامنية مع فلسطين (أرشيف)

أعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، أنها نظمت 106 مظاهرات في 46 مدينة، تضامنا مع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقالت الهيئة، في بيان السبت إن المظاهرات "التي عمت جل مدن المغرب أمس الجمعة تأتي تضامنا مع فلسطين واستنكارا لمجازر الإبادة وسياسة التجويع التي يمارسها الكيان (الإسرائيلي) في حق المدنيين بغزة لدفعهم لمغادرة القطاع، ولثنيهم عن مطالبهم العادلة والمشروعة" .

التراجع عن التطبيع

وبحسب البيان رفع المحتجون الذين خرجوا للأسبوع الـ38 على التوالي شعارات و"هتافات تطالب الدولة المغربية بالتراجع عن سياسة التطبيع".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022 استأنف المغرب ودولة الاحتلال علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة رفضتها قطاعات شعبية وقوى سياسية، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

وجدد المحتجون وفق بيان الهيئة، "استمرارهم في الاحتجاج والتظاهر إلى حين وقف الحرب ضد غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن دولة الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطيني، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

 

المصدر / الأناضول
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