"الإعلامي الحكومي": 79 ألف طنًا من المتفجرات ألقيت على غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال ألقى نحو 79 ألف طنٍّ من المتفجرات على قطاع غزة، منذ بدء عدوانه على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفاد المكتب في بيانٍ تضمّن آخر تحديثاته لإحصائيات حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 9 أشهر، السبت، أنّ الاحتلال ارتكب 3344 مجزرة في القطاع، خلفت 47765 شهيداً ومفقوداً.

وبحسب المكتب، فإنّ 15882 من الشهداء هم من الأطفال، و10538 من النساء، و500 من الطواقم الطبية، و152 شهيداً من الصحافيين، و33 من مجموع الشهداء قضوا بسبب المجاعة.

5 آلاف حالة اعتقال

كما أفاد باعتقال 5000 شخص من داخل القطاع منذ بدء العدوان، بينهم 310 من الكوادر الصحية، و23 صحافياً. أما بالنسبة لعدد النازحين، فقد أكد المكتب تجاوز عددهم المليوني نازح.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال دمر 195 مقراً حكومياً، و112 مدرسة وجامعة تم تدميرها بشكل كلي، و323 بشكل جزئي، بالإضافة إلى 608 مسجد تم تدميرها بشكل كلي و209 دمّرت بشكل جزئي، كما سجّل المكتب تدمير 3 كنائس داخل القطاع منذ بدء العدوان.

وبحسب إحصاءات المكتب، استهدف الاحتلال، 161 مؤسسة صحية منذ بدء العدوان، مخرجاً 64 منها من الخدمة، بينها 33 مستشفى.

ووفق تقديرات المكتب الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة بـ (33) مليار دولار أميركي.

المصدر / فلسطين أون لاين