الجيش الأمريكي يزعم تدميره طائرات مسيرة لجماعة أنصار الله باليمن

زعم الجيش الأمريكي، السبت، أنه دمر سبع طائرات مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي بيان على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قالت القيادة المركزية الأمريكية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية في تدمير سبع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، بالإضافة إلى محطة تحكم أرضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وزعم البيان: "تبين أن الطائرات بدون طيار ومحطة التحكم الأرضية كانت تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وتابع البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً".

تضامن مع غزة

وأعلنت جماعة الحوثي يوم الجمعة مسؤوليتها عن هجوم على سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، حيث قالت هيئة بحرية إنها نجت من خمسة صواريخ.

وتؤكد جماعة أنصار الله باليمن أن هجماتهم على ممرات الشحن تأتي تضامناً مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان من قبل الاحتلال في قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، فضلت سفن عديدة اتخاذ الطريق الأطول حول جنوب القارة الإفريقية لتجنب طريق البحر الأحمر إلى قناة السويس.

المصدر / فلسطين أون لاين