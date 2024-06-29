الصّحة: حصيلة شهداء غزة تقترب من 38 ألفًا ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ267 على قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و 224 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37834 شهيدًا و 86858 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.