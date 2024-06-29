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الدفاع المدني: وصلتنا مناشدات لعائلات محاصرة بالشجاعية

29 يونيو 2024 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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الدفاع المدني: وصلتنا مناشدات لعائلات محاصرة بالشجاعية

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بتلقي مناشدات من عائلات فلسطينية محاصرة بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي اليوم السبت "وصلتنا الكثير من المناشدات من العائلات المحاصرة بحي الشجاعية منذ ثلاثة أيام، ومن ضمنها عائلة الميدنة في منطقة اجديدة شرق عيادة صبحة وهم أبناء المواطن/ عاهد الميدنة الذي أصيب ستة من أبنائه، حيث لا زالوا محاصرين في منزلهم الذي تعرض للقصف الإسرائيلي."

وناشد الدفاع المدني في بيانه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني الاستجابة لاستغاثة عائلة الميدنة، والوصول للمنزل المستهدف قبل أن يفارقوا الحياة.

وتوغل جيش الاحتلال في حي الشجاعية يوم الخميس الماضي ما تسبب في نزوح عشرات الالاف من السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#غزة #الشجاعية #مناشدات

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