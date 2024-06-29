السعودية تعلن عدد وفيات الحجاج خلال موسم هذا العام

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، عدد الوفيات في صفوف الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام 2024.

وذكرت المديرية العامة للجوازات السبت، أن موسم الحج شهد وفاة أكثر من 1300 شخص.

وحسب السلطات السعودية، فقد أدى 1.8 مليون حاج مناسك الحج هذا العام، وهو رقم مماثل للعدد المسجّل العام الماضي.

وقد وفد 1.6 مليون شخص من خارج المملكة لأداء فريضة الحج.

1301 حالة وفاة

وكان وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، قد أعلن في وقت سابق أن عدد الوفيات في موسم الحج وصل إلى 1301 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير الصحة قوله، خلال مداخلة تلفزيونية: "بلغ عدد الوفيات 1301 متوف، رحمهم الله جميعًا".

وأوضح الجلاجل أن "83 بالمئة من المتوفين هم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة".

وذكر أن المتوفين بينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، مشدّدا على أن الجهات المختصة بذلت جهودًا كبيرة في التوعية بمخاطر التعرض للإجهاد الحراري، والتأكيد على ضرورة التقيد وتنفيذ إجراءات الوقاية.

مناسك العمرة

وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة "المدينة" المحلية، أن المديرية العامة للجوازات أعلنت جاهزيتها لاستقبال "ضيوف الرحمن" القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1446 الهجري عبر منافذ المملكة الدولية، بدءاً من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

المصدر / وكالات