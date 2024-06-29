تسونامي غضب في "الكابينت" وسموتريتش يُهاجم هاليفي: لسنا نحن من نام ليلة 6 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن خلافاً حاداً اندلع بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر "الكابينت" يوم الخميس الماضي.

وقالت "إسرائيل اليوم"، إن سبب الخلاف حول صلاحيات الإدارة المدنية في "مناطق ب" بالضفة الغربية.

واتّهم وزير القضاء ياريف لافين، جيش الاحتلال بتطبيق قانون البناء على المستوطنين بالضفة الغربية فقط دون تطبيقه على الفلسطينيين، الأمر الذي أغضب هاليفي، ليردّ بغضب، "إن تلك التصريحات تقليل من مكانة جيش الاحتلال، وهنالك جنود بالضفة الغربية يعرضون حياتهم للخطر لمحاربة المقاومة".

ومن جانبه هاجم سموتريتش هاليفي قائلًا: " نحن ملتزمون بالأمن ليس بشكل أقل من "هاليفي"".

وتابع، " لسنا نحن من نام ليلة السادس من أكتوبر"، وهي الليلة التي شنت فيها حركة حماس عملية"طوفان الأقصى""، في إشارة إلى أن هاليفي مسؤول عن فشل الاحتلال في توقع حدوث العملية ورصدها.

وتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبًا الجانبين بتجنّب مثل هذا الكلام، وحث سموتريتش على الاعتذار ففعل، وشدد على أنه "لا رئيس هيئة الأركان ولا أي شخص آخر يمكنه مهاجمة وزراء بهذا الشكل".

وقال وزير الحرب يوآف غالنت، إنه "لا يجب السماح لوزاء الكابينت بمهاجمة جيش الاحتلال وجهاز الشاباك بشكل دائم، مضيفاً أن هذه الظاهرة الخطيرة لم تحدث سابقاً وتشكل خطراً على "إسرائيل" في الحرب".

وتناولت نقاشات الجلسة صلاحيات إنفاذ القانون في المناطق (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وهي مناطق تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية، وسيطرة أمنية فلسطينية "إسرائيلية" مشتركة، بموجب اتفاقية أوسلو