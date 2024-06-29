الداخلية الإيرانية تنشر نتائج أولية للانتخابات الرئاسية

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بلغت نحو 40%، في حصيلة غير نهائية.

ووفق الوكالة، فإن التوقعات تُشير إلى التوجه نحو جولة ثانية.

وبحسب وزارة الداخلية اليوم السبت، فإنّه بعد فرز ما يقارب الـ19 مليون صوت، فإنّ المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان حاز على (8,302,577 صوتاً) ما نسبته 43.5%، مقابل (7,189,756 صوتاً) ما نسبته %37.7 للمرشح الرئاسي سعيد جليلي.

النتائج كل ساعة

أمّا المرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف، فحصل على (2,676,512 صوتاً)، بينما حصل المرشح الرئاسي مصطفى بور محمدي على (158,314) صوتاً.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات ونسب المشاركة، عبر وزارة الداخلية كل ساعة تقريباً، مع استمرار فرز الأصوات، وصولاً إلى الإعلان عن النتيجة الرسمية، يوم السبت.

وفي السياق، قال مسؤول الحملة الإنتخابية للمرشح جليلي عبر منصة "إكس"، إنّ "الإنتخابات ستذهب إلى مرحلة ثانية".

عمليات الاقتراع

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت منتصف ليل الجمعة، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وتخوض إيران استحقاق الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.

المصدر / وكالات