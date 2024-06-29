فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تسونامي غضب في "الكابينت" وسموتريتش يُهاجم هاليفي: لسنا نحن من نام ليلة 6 أكتوبر

أمريكا أرسلت لـ(إسرائيل) 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل منذ 7 أكتوبر

الداخلية الإيرانية تنشر نتائج أولية للانتخابات الرئاسية

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ 267 تواليًا

بزشكيان وجليلي في الصّدارة وتوقُّعات بالتوجه لجولة ثانية في الانتخابات الإيرانية

الطواقم الطبية تنتشل جثامين 5 شهداء شمال غرب رفح

أكثر من 70 مليون مشاهدة للمناظرة بين بايدن وترامب على التلفاز فقط

دعوة ملغومة للحلفاء العرب !

استطلاع: ثلثا "الإسرائيليين" يؤيدون اعتزال نتنياهو وغانتس يواصل تقدّمه

إسبانيا تقدّم طلبًا رسميًا للانضمام لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"

إسبانيا تقدّم طلبًا رسميًا للانضمام لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"

29 يونيو 2024 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

تقدمت إسبانيا، أمس الجمعة،  بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، بحسب بيانين لوزارة الخارجية الإسبانية ومحكمة العدل الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها، أنها تدخلت في القضية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وقالت، إنها تهدف من وراء هذه الخطوة المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل بحسب البيان "الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين و"الإسرائيليين".

ولفتت إلى أن دولاً أخرى مثل كولومبيا والمكسيك وفلسطين وليبيا ونيكاراغوا وتركيا تدخلت حالياً في هذه القضية، وأنّ دولاً مثل أيرلندا وبلجيكا وتشيلي تنوي التدخل.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وفي 28 مايو/أيار، اعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميًا بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة معها.

تويتر تويتر
#جنوب أفريقيا #إسبانيا #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #محكمة العدل الدولية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة