بزشكيان وجليلي في الصّدارة وتوقُّعات بالتوجه لجولة ثانية في الانتخابات الإيرانية

غزة - فلسطين أون لاين

قالت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم السبت، إنه من المتوقع التّوجه لجولة انتخابية ثانية بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي وفقًا للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية فرز الأصوات بالانتخابات والتي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 40% لا تزال مستمرة.

وأوضحت أن النتائج الأولية أظهرت تقدم المرشح الإصلاحي بزشكيان بنسبة تبلغ نحو 42.6%، وأن المرشح المحافظ جليلي جاء ثانيًا بنسبة تصل إلى 38.8%.



وكان الاقتراع قد توقف عند منتصف الليل في إيران بعد تمديده 3 مرات لمدة 6 ساعات، وذلك في ضوء ما قالت لجنة تنظيم الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية إنه بسبب كثافة توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وقالت السلطات إن النتائج الأولية ستعلن اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم جليلي إنه من المحتمل المرور إلى جولة ثانية في هذه الانتخابات، علما بأنه إذا لم يحصل أي مرشح على 50% زائد صوت واحد فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحيْن الأعلى بالنتائج في 5 يوليو/تموز المقبل.

وأمس الجمعة، بدأ الناخبون في إيران، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة خلفًا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية يوم 19 مايو/ أيار الماضي.

ويتم انتخاب الرئيس في إيران لمدة أربع سنوات، ويُسمح له بالترشح لفترة ثانية متتالية كحد أقصى، ويجب على المرشح الفائز الحصول على أكثر من 50% من الأصوات ليُنتخب في الجولة الأولى. وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع -بما في ذلك البطاقات الفارغة- فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحيْن الأعلى بالنتائج في الخامس من يوليو/تموز المقبل، وهو أمر لم يحدث إلا مرة واحدة عام 2005، منذ قيام هذه الجمهورية قبل 45 عامًا.

وفي وقت سابق، أشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشّح الإصلاحي الوحيد مسعود بزشيكان بالسباق الانتخابي. وهذا الطبيب البالغ 69 عاما المتحدّر من أصول أذرية والمتحفّظ في مظهره والصريح في كلامه، أعطى الأمل للمعسكرين الإصلاحي والمعتدل اللذين تراجعا السنوات الأخيرة أمام المحافظين. ونقسم أنصار السلطة الحالية بين مرشحّين محافظّين:محمد باقر قاليباف الذي يرأس البرلمان حاليا، وسعيد جليلي المفاوض السابق بالملف النووي والرافض للتقارب مع الغرب.

