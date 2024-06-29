استطلاع: ثلثا "الإسرائيليين" يؤيدون اعتزال نتنياهو وغانتس يواصل تقدّمه

غزة - فلسطين أون لاين

كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية، أمس الجمعة، أن نحو ثلثي "الإسرائيليين" يؤيدون اعتزال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الحياة السياسية، وألا يترشح لولاية جديدة في منصب رئيس الوزراء.



وأظهرت استطلاع الرأي، أن 66 بالمئة يعتقدون أن نتنياهو (74 عامًا) يجب أن يتقاعد ولا يترشح لولاية سابعة، بينما يرى 27 بالمئة أنه يجب أن يترشح لولاية جديدة ويستمر في حياته السياسية، و7 بالمئة لا يعرفون.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "معاريف" استمرار تقدم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس، على نتنياهو، لمنصب رئاسة الحكومة في حال إجراء انتخابات جديدة.

ووفقًا للاستطلاع، "إذا جرت انتخابات اليوم، سيحصل تحالف نتنياهو على 47 مقعدًا والمعارضة على 63، وستحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد" من أصل 120 مقعدًا بالكنيست.

وسيحصل "المعسكر الوطني" على 24 مقعدًا (مقارنة بـ12 الآن) فيما يحصل "الليكود" الذي يقوده نتنياهو على 21 مقعدا (مقارنة بـ32 الآن)، في حين أن حزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لبيد، فيحصل على 15 مقعدا (مقارنة بـ24 الآن).

ومنذبدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، انخفضت شعبية نتنياهو بشكل حاد، وفقا للعديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلام عبرية، وخاصة خلال الشهور الأخيرة.

ويُذكر أن آخر انتخابات جرت في "إسرائيل" نهاية 2022، وبموجب القانون، فإن ولاية الكنيست تستمر 4 سنوات، ما لم يتم إقرار إجراء انتخابات مبكرة.