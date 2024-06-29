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"الاحتلال يُواصل انتهاكاته بالضفة"

اشتباكات مُسلّحة في نابلس ومُصادرة مركبات في الخليل

29 يونيو 2024 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين ومصادرة لمركباتهم.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال  بلدة خارس شمال مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت عددًا من الشبان.

وصادرت قوات الاحتلال عددًا من مركبات المواطنين، بالإضافة إلى عمليات التفتيش والتحقيق.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام الاحتلال حي المخفية وسط المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال تعرضت لإطلاق نارٍ من قبل مقاومين في حي المخفية.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - نابلس، "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في حي المخفية".

كما دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في منطقة المنشية بنابلس.

وقالت مصادر صحفية، إن مجموعة من الشباب الثائر استهدفوا آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال اقتحام بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

كما داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في وسط نابلس.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي السيلة الحارثية والفندقومية جنوب مدينة جنين.

 

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#الحرب على غزة #اقتحامات في الضفة #طوفان الأقصى

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