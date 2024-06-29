"لانتهاكها حظر الدّخول".. القوات اليمنية تستهدف عدة سفن في البحرين العربي والأحمر

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، أمس الجمعة، أنها نفذتْ عدة عمليات عسكرية نوعية في البحرين الأحمر والعربي، منها عملية عسكرية مشتركة معَ المقاومةِ الإسلاميةِ في العراق.

وقالت القوات اليمنية في بلاغ عسكري، إنها استهدفت سفينة (Waler ) النفطية في البحر الأبيض المتوسط وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وكانت في طريقها إلى ميناء حيفا، وجاء استهداف السفينة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأضافت، "نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية عملية عسكرية استهدفتْ سفينةَ( Delonix ) الأمريكيةَ في البحر الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخ الباليستية وقدْ أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر.

وفي عملية ثالثة، نفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة ( Johannes Maersk ) في البحر الأبيض المتوسط بصاروخ مجنح وحققت العملية هدفها بنجاح، مشيرةً إلى أنها سفينة تابعة لشركة "ميرسك" التي تعدُّ من أكثر الشركات الداعمة للكيان الصهيونيِّ وأكثرَها انتهاكًا لقرار حظر الدخول إلى موانئِ فلسطين المحتلة.

وأوضحت أن تنفيذ العملية جاء بالتزامنِ معَ تنفيذ القوات البحرية عمليةً عسكريةً أخرى في البحرِ الأحمرِ ضدَّ سفينةِ ( Ioannis )، وقد استُهدفت السفينة بعددٍ من الزوارق المسيرة لانتهاكِها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً.

وأكدت القوات المسلحة أنّها ماضيةٌ بكلِّ عزمٍ وإيمانٍ في تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ وحتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا.