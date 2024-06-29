آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ 267 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 267 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أنواع المجازر التي يُمكن أن تُسجّل في التاريخ، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ووفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 37 ألفًا و718 شهيدًا، بالإضافة لـ 86 ألفًا و377 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر.

وفي الرصد اليومي لـ"فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلفًا شهداء وجرحى.

في غزة، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار متواصل من طائرات "كواد كابتر" في مربع الشمعة مفترق الشجاعية.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية وشرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء بينهم طفلان وأُصيب 5 آخرين في استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو خضرة" بمنطقة اليرموك بجوار ملعب نادي الجزيرة بمدينة غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة نيرانها على منازل عدة في شارع النفق وسط مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين جرّاء غارة صهيونية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانهاصوب المناطق الشرقية لمدينة دير البلح.

كما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في منطقة نتساريم نيرانها تجاه شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

في رفح، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن دبابات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف صوب خيام النازحين في منطقة المواصي شمالي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.