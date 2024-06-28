الإعلام العبري ينشر تفاصيل "حوادث أمنية خطيَّرة" بحي الشجاعيَّة

غزة/ فلسطين أون لاين:

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 5 على الأقل، في ثلاثة حوادث صعبة، خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزّة.

وبالتفاصيل، أوضحت مصادر عبرية، أن الحوادث الثلاثة التي تعرضت لها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، تشمل تفجير مبان وأنفاق مفخخة في الجنود، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى.

يأتي ذلك تزامنًا مع بلاغ عسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بأنها تخوض معارك "ضارية" مع قوات الاحتلال متواغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأضاف القسام، أن"مقاومونا يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم".

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها أجهزوا على قوة صهيونية استدرجوها داخل مبنى به فوهة نفق تم تفخيخه بعدد من العبوات شديدة الإنفجار وتفخيخ المنزل بصاروخ طائرة F16 أطلقه العدو على المواطنين الآمنين ولم ينفجر عمل مهندسينا على إعادة استخدامه وتفعيله وتفجيره بالقوة في حي الشجاعية.

وذكر موقع مفزاكي راعم العبري أنه "تم إطلاق ما لا يقل عن 40 قذيفة مدفعية في الدقائق القليلة الماضية باتجاه الشجاعية".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "حدشوت زمان" العبري، مقتل جنديين في حي الشجاعية وإصابة ثالث في حالة حرجة ( موت سريري )، وهبوط طائرة إخلاء مروحية في مستشفى هداسا في حدثين مختلفين.

فيما أشارت مواقع أخرى، بأن الطائرات المروحية تحط في مشفى هداسا عين كارم بالقدس وتحمل معها 7 جنود وضباط إسرائيليين مصابين بجراح حرجة من معارك قطاع غزة

يتبع..