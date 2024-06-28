في "كمائن" المقاومة الفلسطينية ولبنان .. الاحتلال يقرَّ بحصيلة جديدة لقتلاه

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت معطيات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال، أن 25 ضابطًا وجنديًا من قوات الاحتلال قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، منذ مطلع حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضحت المعطيات، بحسب ترجمة موقع عكا للشؤون العبرية، أنه في الفترة ما بين الأول إلى الخامس من حزيران، قُتل جندي إسرائيلي في هجوم بمسيّرة أطلقها حزب الله على تجمع عسكري لجنود الاحتلال في "حرفيش" على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

وبيّنت أنه في الفترة ما بين 2- 6 حزيران قُتل جندي "إسرائيلي" في اشتباك مسلح مع عناصر من المقاومة الفلسطينية "خلف الخطوط" من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقُتل ضابط من وحدة "اليمام الخاصة" التابعة لقوات الاحتلال، خلال المجزرة التي نفذها الاحتلال بمساعدة أمريكية في مخيم النصيرات للاجئين والمحافظة الوسطى بقطاع غزة؛ والتي أعلن الاحتلال فيها عن استعادة 4 من أسراه.

وذكرت معطيات جيش الاحتلال أن 4 جنود قتلوا في "كمين" بمبنى مفخخ وسط رفح، نفذته المقاومة الفلسطينية في الفترة ما بين 4- 10 حزيران/ يونيو الجاري.

وفي 15 حزيران، قتل 8 جنود من جيش الاحتلال؛ بينهم نائب قائد وحدة سرية الهندسة، عقب عملية مركبة نفذتها كتائب القسام (حركة حماس) وتفجير ناقلة جند إسرائيلية مُدرعة (عربة النمر) في مدينة رفح.

وفي ذات اليوم، أفاد جيش الاحتلال بمقتل اثنين من جنوده في تفجير عبوة ناسفة في دبابة إسرائيلية وسط قطاع غزة. بينما أعلن عن مقتل جندي آخر متأثرًا بإصابته في تفجير مبنى مفخخ في رفح يوم 10 يونيو.

وقتل جنديين إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون وسط قطاع غزة في 21 حزيران الجاري.

وذكرت معطيات جيش الاحتلال، أن جنديين إسرائيليين خلال المعارك في رفح جنوب قطاع غزة في 22 حزيران.

وأشارت المعطيات الإسرائيلية إلى مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار في قلقيلية، بينما قُتل قائد وحدة القناصة في لواء كفير بتفجير عبوة ناسفة في جنين.

وفجر اليوم الجمعة، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل جندي آخر في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة.