بـ"الرّجوم" و"الياسين".. القسّام تدكُّ جنود الاحتلال بمحاور التّوغل في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عزالدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 266 من معركة "طوفان الأقصى" التصدّي لجنود الاحتلال ودك آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنها تمكنت من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري منفصل، إن مجاهديها قصفوا قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" برشقة صاروخية من طراز "رجوم".

كما استهدف مجاهدو القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.