"بقيمة تفوق 6.5 مليارات دولار".. هكذا قدّمت واشنطن دعمًا عسكريًا لـ"إسرائيل" منذ بدء حرب غزة

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة واشنطن بوست، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" بقيمة تفوق 6.5 مليارات دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وبحسب بيانات "إسرائيلية" وأميركية، وقّعت "إسرائيل" أوائل يونيو/حزيران الجاري صفقة لشراء 25 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار.

ووفقًا لبيان وزارة الحرب "الإسرائيلية، فإن بايدن وقّع في أبريل/نيسان الماضي حزمة مساعدات لـ"إسرائيل" تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليارًا مساعدات عسكرية.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي بايدن راجعوا مع وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت، قائمة جميع شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، وذلك للرد على ادعاء نتنياهو حول تأخير إدارة بايدن في شحنات الأسلحة".

وقبل أيام، خرج نتنياهو في مقطع فيديو اتهم واشنطن بـ"حجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وقال مسؤولون أميركيون إنه لا علم لديهم عما كان يتحدث عنه رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، إلا أنه أكد يوم الأحد الماضي أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبًا.

وقال خلال اجتماع لحكومته "أقدر كثيرا دعم الرئيس جو بايدن والإدارة الأميركية لـ"إسرائيل" -معنويا وماديا- بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم، لكن منذ نحو 4 أشهر كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، وعلى مدى أسابيع عديدة ناشدنا أصدقاءنا الأميركيين تسريع الشحنات، وقد فعلنا ذلك مرارا".

وأشار إلى أن "إسرائيل" حصلت على بعض الأسلحة، لكن كمية أخرى كبيرة لم تصل، وأكد أن كبار المسؤولين الإسرائيليين مارسوا ضغوطًا على نظرائهم الأميركيين "على أعلى مستويات، وعلى جميع المستويات" من أجل تسريع تسليم الأسلحة.

وأضاف نتنياهو "بعد أشهر لم يطرأ تغيير على الوضع، قررت التعبير عن الأمر علنًا بناء على سنوات من الخبرة ومعرفة أن هذه الخطوة ضرورية لحل الأزمة".