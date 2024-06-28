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انتهاكات مُتصاعدة.. اعتقالات في الضّفة ومُحاصرة منزل في نابلس

28 يونيو 2024 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، ونشرت القناصة على أسطح عدد من البنايات.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وفتشتها واعتقلت الأسير المحرر محمد مراد دغلس، والشاب راغب إياد راغب صلاح بعد مداهمة منزليهما.

كما حاصرت أحد المنازل في البلدة، وطلبت من أحد الشبان بتسليم نفسه.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشقاء من طولكرم وهم أحمد ومحمد وعلي وحمزة الغزاوي.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال  بلدة إذنا غرب المدينة وسط إطلاق الرصاص الحي في منطقة وادي الافرنج، وأم لصفة في يطا، وداهمت منازل المواطنين وفتّشتها وعاثت فيها خرابًا.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منزلًا قرب دوار المدارس في بلدة عناتا بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين.

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