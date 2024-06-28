فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 266

"الكابينيت" يُصادق على شرعنة بؤر استيطانية وسحب صلاحيات من السّلطة الفلسطينية

انتهاكات مُتصاعدة.. اعتقالات في الضّفة ومُحاصرة منزل في نابلس

في اليوم الـ 265.. شهداء وجرحى في الشّجاعية وقصف متواصل على رفح

"فضيحة أكل الأدمغة وسرقة الأعضاء".. تاريخ "إسرائيل" الإجراميّ في احتجاز جثث الفلسطينيين

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا هدفًا حيويًا في حيفا وسفينة بالبحر الأحمر

"أدى إلى تفحمها وقتل من فيها".. القسام تنشر تفاصيل استهداف ناقلتي جند ودبابة في الشجاعية ورفح

الأورومتوسطي: وثقنا استخدام الاحتلال كلاب لـ "نهش النازحين والشهداء واغتصاب الأسرى"

في قطاع غزَّة.. النقص الحاد في الأدوية والوقود يهدد عمليات إنقاذ الأرواح

حماس: العملية البرية على الشجاعيَّة استمرار لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين

"الكابينيت" يُصادق على شرعنة بؤر استيطانية وسحب صلاحيات من السّلطة الفلسطينية

28 يونيو 2024 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

صادق المجلس الوزاري الأمني "الإسرائيلي" على قرار توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة تتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردًا على التحركات الفلسطينية ضد "إسرائيل" على الساحة الدولية.

ويُشار إلى أن سموتريتش اقترح الإجراءات التي وافق عليها "الكابينت" والتي تستهدف السلطة الفلسطينية، من بينها إلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم، كما سحب المجلس صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة أي المناطق المصنفة (ب).

وصادق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوب نابلس و"سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، "حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.

 

وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة تؤيد الاقتراحات التي طرحها بهذا الشأن.

وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأصدر قرارًا بخصم 35 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات "إسرائيلية" تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.

تويتر تويتر
#السلطة الفلسطينية #الكابينيت #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة