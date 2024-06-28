آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 266

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 2ً66 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف على كافة مناطق القطاع، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ومُعلنًا استخدام التجويع كسلاح حرب فتّاك لقتل الناس الصامدة في شمال قطاع غزة من خلال منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد عشرات الأطفال والمرضى وكبار السن نتيجة الجوع والجفاف.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 37718 شهيدًا، و86377 إصابةً.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية للحرب الصهيونية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في رفح، واصلت آليات الاحتلال إطلاقها النار في منطقة الشاكوش ومفترق الإقليمي التي تؤوي نازحين غرب رفح.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب 10 آخرين ي جراء القصف المدفعي وإطلاق النار من الدبابات منطقة المواصي الساحلية شمال غرب رفح.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء والجرحى في منطقة الشاكوش غرب رفح.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مفترق الاقليمي جنوب غرب خانيونس.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا شمال مخيم النصيرات.

وارتقى 3 شهداء بينهم طفلة وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزل عائلة أبو قينص في دير البلح بقطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو حسنين" في شارع البيئة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "عايش" وسط القطاع.

في مدينة غزة، قال الدفاع المدني، إن طواقمه تمكنت من إنقاذ 13 إصابة بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لبناية سكنية "الملش" في شارع يافا بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وشنّ طيران الاحتلال غارة على شارع عمر المختار بمدينة غزة.