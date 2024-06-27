الغارديان: نتنياهو خلق مزيدًا من الأعداء وواشنطن مترددة باستخدام "نفوذها المحتمل"

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

تقول صحيفة "الغارديان"، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يخوض معارك في الداخل والخارج، فهو مرتبط بشكل أوثق من أي وقت مضى بأسوأ أجزاء العالم السياسي الداخلي، مشيرة إلى أنه وضع مصالحه الخاصة فوق مصالح "إسرائيل" ليس بالأمر الجديد.

وترى الصحيفة أن نتنياهو "أصبح أكثر وضوحا في الفترة الأخيرة"، وأن رحيله عن السلطة "لن يقود إلى حلول سحرية"، مؤكدا أن إدارة بايدن "لا تزال مترددة في استخدام نفوذها كما ينبغي لوقف الحرب في قطاع غزة".

وتشير "الغارديان"، إلى أنه في الأسبوع الماضي، هاجم رئيس وزراء "إسرائيل" حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة ، التي وبخته ولكنها لم تفعل إلا أقل القليل لوقف الحرب في غزة، أو تجنب الصراع الكارثي الذي يلوح في الأفق مع حزب الله.

ويوم الاثنين، وصف سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أنطونيو غوتيريس بأنه “شريك في الإرهاب” وزعم أن هدفه الوحيد كان “مساعدة حماس على النجاة من هذه الحرب”، بعد أن اتهم الأمين العام إسرائيل (دون تسميتها مباشرة). لنشر معلومات مغلوطة عنه.

ومع ذلك، سيبذل نتنياهو قصارى جهده لإبقاء شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف في صفه. لقد منح الشرعية السياسية لحزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومي، وللحزب الصهيوني الديني بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عندما دعاهما إلى السلطة. يتمسك بهم بشكل يائس بشكل متزايد. ومن دونهم، لن يواجه خسارة منصبه فحسب، بل سيواجه المحاكمة بتهم الفساد التي ظلت تخيم على رأسه لفترة طويلة.

وفي الشهر الماضي، نقل الجيش السلطات القانونية في الضفة الغربية إلى مسؤولين مدنيين مؤيدين للمستوطنين يعملون لصالح سموتريش، الذي أوضح جهوده النشطة لضمها، في انتهاك للقانون الدولي.

وقال لزملائه إنه "يثبت الحقائق على الأرض"، مضيفًا: "سنرسيخ السيادة... أولاً على الأرض ثم من خلال التشريع". ...إن مهمة حياتي هي إحباط قيام الدولة الفلسطينية. وبشكل منفصل، ادعى أن السيد نتنياهو " معنا بالكامل".

ثم، يوم الثلاثاء، قضت المحكمة العليا في "إسرائيل" بضرورة تجنيد الرجال الأرثوذكس المتطرفين للخدمة العسكرية، مما يهدد التحالف.

نشأ الإعفاء عندما كان المجتمع الحريدي صغيرا؛ والآن من المتوقع أن يمثلوا أكثر من خمس السكان بحلول عام 2042. وهذه معركة طويلة الأمد، حيث تتهرب الحكومات مرارا وتكرارا من هذه القضية لتجنب تنفير الناخبين الأرثوذكس المتطرفين.لكن النزاع تفاقم بسبب الحرب في غزة والاشتباكات المتصاعدة مع حزب الله .

وفي الأسبوع الماضي، أيدت الحكومة مشروع قانون لرفع سن الإعفاء لجنود الاحتياط وتوسيع مدة الخدمة. وبالنسبة للعديد من الإسرائيليين - بما في ذلك أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء - لم يعد الإعفاء يبدو وكأنه قضية مجردة، بل هو خدمة سياسية تُمنح على حسابهم المباشر أو على حساب أطفالهم.

ولا تزال إدارة بايدن مترددة في استخدام نفوذها المحتمل – إمدادات الأسلحة، والمواقع الدبلوماسية، والعقوبات حتى ضد سموتريتش – كما ينبغي لوقف الحرب في غزة وتشديد القبضة على الضفة الغربية.

ولكن الإدارة التي تحكمها مراعاة رصينة لاحتياجات "إسرائيل" وأولوياتها، بدلاً من البقاء السياسي الشخصي، قد تجد طريقها على الأقل إلى صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار وتحرر نفسها من القبضة الخطيرة التي يفرضها اليمين المتطرف.

وفي السياق، سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأميركية الضوء على المزاعم الإسرائيلي بشأن تباطؤ وتيرة تدفق الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وقال مسؤولون أميركيون إن شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل تباطأت منذ الأشهر الأولى من الحرب في غزة لأن العديد من الأسلحة التي طلبتها في السابق قد تم شحنها أو تسليمها بالفعل، بينما قدمت الحكومة الإسرائيلية عددًا أقل من الطلبات الجديدة.

وأدت مزاعم تباطؤ شحنات الأسلحة إلى توتر العلاقات بين إسرائيل والبيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتيرة التسليم الحالية بأنها هزيلة، وهو ادعاء اعترضت عليه إدارة بايدن.

ويتفق المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون على حد سواء على أن هناك تغييرًا قد حدث منذ شهر مارس، أي في نفس الوقت تقريبًا الذي انتهت فيه الولايات المتحدة من تلبية الطلبات الحالية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن وتيرة التسليم الحالية ليست سوى تباطؤ مقارنة بالنقل الجوي الضخم لعشرات الآلاف من الأسلحة في الأشهر الأولى بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهي حالياً مماثلة لمستويات وقت السلم أو حتى أعلى منها.

وأضاف: «إن وتيرتنا طبيعية، إن لم تكن متسارعة، ولكنها بطيئة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الحرب».

وقال مسؤول بالبيت الأبيض في بيان: "لقد أوضحنا موقفنا بشأن هذا الأمر مراراً وتكراراً ولن نستمر في الرد على التصريحات السياسية لرئيس الوزراء".

وجاءت تصريحات نتنياهو في الوقت الذي سافر فيه وزير الدفاع المنافس له يوآف غالانت إلى واشنطن هذا الأسبوع. والتقى غالانت بوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز يوم الاثنين، ووزير الدفاع لويد أوستن يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يلتقي بمستشار الأمن القومي للرئيس بايدن ، جيك سوليفان ، يوم الأربعاء.

وقال مسؤولون أميركيون إن مبيعات الأسلحة كانت من بين المواضيع التي يتوقعون أن يثيرها غالانت خلال زيارته.

وبحسب وول ستريت جورنال، يعد تتبع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أمرًا معقدًا، نظرًا لأن طلبات الأسلحة غالبًا ما تتم قبل سنوات، ولا تعلن حكومة الولايات المتحدة عن الشحنات.

يتم إرسال العديد من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل دون الكشف عنها علنًا، وغالبًا ما تعتمد على مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، والمخزونات العسكرية الأميركية وغيرها من الوسائل التي لا تتطلب من الحكومة إخطار الكونغرس أو الجمهور. وقد جعل هذا النهج تقييم حجم ونوع الأسلحة التي لا تزال الولايات المتحدة ترسلها أمرا شديد الصعوبة.