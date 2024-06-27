المقاومة تدكُّ تحشدات الاحتلال بـ "نتساريم" ورفح وتتصدى لتوغله بالشجاعيَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 265 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات،استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، غرفة قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأعلنت كتائب القسّام تمكّن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي في محيط مسجد الشبيلي شرقي مدينة رفح.

ونشرت القسّام مشاهد من "استهداف سابق لدبابة ميركافا ضمن قوة إسرائيلية مدرعة بعد رصد حركة مرور آليات العدو لعدة أيام في شارع البحر جنوبي حي تل السلطان في مدينة رفح" جنوبي قطاع غزّة.

من جهتها، فجّرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبوة أرضية في آلية عسكرية إسرائيلية خلال توغّلها شرقي حي الشجاعية.

كذلك، أعلنت السرايا تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار في حفار عسكري إسرائيلي مقابل مسجد الشهداء شرق حي الشجاعية، وأكّدت تدمير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية قرب مقبرة التوانسة شرقي حي الشجاعية في تفجير عبوة (ثاقب - برميلية) زرعوها مسبقاً.

وقصفت سرايا القدس موقع "صوفا" العسكري شرقي مدينة رفح بعدد من قذائف الهاون.

بدورها، عرضت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد من سيطرتها على مسيّرة إسرائيلية من نوع "هيرون" وسط قطاع غزّة.

كذلك، عرضت كتائب المجاهدين مشاهد لدكّ قيادة فرقة غزّة للاحتلال في مستوطنة "ريعيم " برشقة صاروخية.

فيما تواصل كتائب المجاهدين دكّ قوات الاحتلال الموجودة في "محور نتساريم" بالصواريخ.

أمّا كتائب شهداء الأقصى فقصفت بوابل من قذائف الهاون غرف القيادة والسيطرة على خط الإمداد في محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة.

هذا وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "ناحل عوز" في غلاف غزّة.