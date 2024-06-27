عائلات قتلى وأسرى "إسرائيلين" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

طالبت عائلات قتلى وأسرى الاحتلال الإسرائيلي بسبب عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بتشكيل لجنة تحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدّت إلى الإخفاق الكبير في التصدّى للهجوم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن عائلات الأسرى والقتلى شدت على ضرورة التحقيق في الإخفاقات واستخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الإخفاق وإعطاء رواية حقيقية عمّا حدث.

وقال "يديعوت أحرنوت"، إن "العائلات سترفع اليوم الخميس التماسًا إلى المحكمة العليا، يطالبون فيه بإصدار أمر مشروط بتشكيل اللجنة الحكومية".

وقبل أكثر من أسبوع، قرّرت المحكمة العليا تعليق التحقيق الذي شرع فيه مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في تموز/ يوليو المقبل.

ويأتي قرار المحكمة، في سياق التماس تقدمت به حركتا "جودة الحكم" و"منتدى الدرع الواقي لإسرائيل"، اللتين طالبتا بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في فشل التصدي لحربغزة. وكشفتا عن إخفاقات جوهرية على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، وهو أكبر فشل أمني وسياسي في تاريخ الاحتلال، كما ورد في نص الالتماس.

ورغم الاحتجاجات والمطالبات المستمرة لتشكيل اللجنة، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يزال يعارض إقامة هذه اللجنة للتحقيق.

وكشفت وسائل الإعلام العبري، أن نتنياهو لا يزال عند موقفه بأن التحقيق في الإخفاق الاستخباراتي في منع عملية 7 أكتوبر يجب أن يتم فقط عند انتهاء الحرب على قطاع غزة، خلافًا لموقف معسكر المعارضة الذي يطالب باستمرار بتشكيل اللجنة فورًا.

وفي 26 نيسان/ أبريل الماضي، قدّم الوزير حينها في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اقتراحا، إلى الحكومة، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص أحداث 7 أكتوبر.