مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 9430 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 9430 معتقلًا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت المؤسستان في بيان مشترك، إن الاحتلال اعتقل خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 مواطناً، من محافظات الخليل، وجنين، بيت لحم، رام الله، نابلس، والقدس.

وأشارت إلى أنه اعتقل 16 مواطنًا من جنين، أطلق سراح 7 منهم بعد اقتيادهم للتحقيق الميداني، في حين أبقى على 9 آخرين من بينهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل.

وقالت، إنه خلال عمليات الاعتقال، مارس الجيش اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

ويُذكر أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 265 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.