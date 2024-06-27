بلدية خان يونس لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال دمّر البنية التحتية بالمدينة بشكل كامل

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد المسئول في بلدية خان يونس، سائد التروتوي أن البنية التحتية بكامل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مدمّرة بشكل كامل، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقال الترتوري في حديثه لـ"فلسطين أون لاين"، إن "حجم الركام بمدينة خان يونس كبير وهائل، وأكبر من إمكانيات البلدية".

وأضاف: "الركام الموجود بخان يونس تعجز الحكومات التعامل معه وإزالته، ورغم ذلك نعمل بالمستوى المحدود قدر الاستطاعة".

وأوضح أن بلدية خان يونس وطواقمها عملوا منذ اللحظة الأولى لانسحاب جيش الاحتلال من المدنية في أبريل الماضي على فتح الشوارع بهدف تسهيل حركة المواطنين، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، ومركبات المنظمات الدولية.

وبيّن الترتوري أن البلدية أنجزت 1000 ساعة عمل بأحياء المدينة بما يسمح بالمرور الجزئي، ولا تزال تعمل الطواقم بالمرحلة الثانية لتوسعة الشوارع حتى يتسنى للمواطنين العودة لمنازلهم وممارسة حياتهم اليومية.

وطالب المؤسسات الدولية بالمساعدة من أجل تتمكن البلدية من إنجاز المهمة لو جزئياً حتى يستطيع المواطن السير وممارسة حياتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم.

وتعرّضت خان يونس على مدى 5 شهور لعدوان "إسرائيلي" واسع، أدّى لدمارٍ يُضاهي ما تعرضت له المدن الألمانية إبّان الحرب العالمية الثانية، دمار غيّر وجه المدينة وأحالها كومة من الركام.

