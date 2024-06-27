رئيس وزراء "إسرائيلي" سابق يناشد المستوطنين: لا تتركوا "إسرائيل" في أصعب أوقاتها

غزة - فلسطين أون لاين

دعا رئيس وزراء الاحتلال الأسبق نفتالي بينيت، "الإسرائيليين" بعدم مغادرة دولة الاحتلال التي تمر بأصعب أوقاتها منذ عام 1948. .

ونشر بينيت عبر منصة "إكس"، نداءً للمستوطنين يقول فيه: "لا تغادروا البلاد".

وأضاف: "بالأمس، أخبرتني مهندسة برمجيات لامعة أنهم سيغادرون "إسرائيل" إلى بلد في أوروبا قبل بداية العام الدراسي المقبل، وقد جعلني هذا الأمر حزينًا جدًا".

وأشار إلى أن البلاد تمرُّ بأصعب فترة منذ نكبة 1948؛ ما بين مقاطعة دولية، وتضرر الردع، وأسر 120 إسرائيليًا، ووجود آلاف العائلات الثكلى، والنزوح من الجليل الشمالي، بالإضافة إلى وجود وزراء لا يهتمون إلا بأنفسهم، وفقدان السيطرة على الاقتصاد والعجز".

وأكمل، "هذا صحيح بالكامل، لكن من المؤكد أننا قادرون، وسوف نخرج من هذه الحفرة".

وأشار إلى أن الحديث عن مغادرة البلاد يجب ألا يحدث".

وأردف قائلًا، "نحن بحاجة إلى كل موهبة وتفاني شعب "إسرائيل" للخروج من الحفرة".

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد غادر نصف مليون مستوطن من "إسرائيل" في الأشهر الستة الأولى من الحرب، في وقتٍ أصبحت فيه الهجرة نحوها أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، وتبلغ نحو 2,500 مهاجر شهرياً.

وفي شباط/فبراير، غادر نحو 20,000 شخص الأراضي المحتلة، وفي آذار/مارس غادر نحو 7,000، وبإضافة الوافدين والخارجين في نيسان/أبريل إلى العدد العام، فإن الفجوة لصالح عدد الخارجين وصلت إلى نحو 550,000 ألف شخص، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وينضم هذا الاتجاه في زمن الحرب إلى الاتجاه الذي كان سائداً حتى قبله (التعديلات القضائية)، في ظل تردي الأوضاع الإسرائيلية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وأظهرت بيانات سلطة الهجرة انخفاضاً حاداً في رحلات "الإسرائيليين" للسفر والأعمال التجارية في الخارج منذ اندلاع الحرب في الـ 7 من أكتوبر.

وسجّلت "إسرائيل" بالتزامن "طوفان الأقصى" تزايداً في "الهجرة" العكسية اليهودية، فقد تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن عدد كبير من الإسرائيليين الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الحرب.

ولا يزال من غير المعروف إذا ما كان هؤلاء الفارون من "إسرائيل" سيعودون إليها أم لا، غير أن فكرة الهجرة تنتشر بشكل واسع في المجتمع الإسرائيلي.

وفي مقال للصحافي موشي جلعاد، على صحيفة هآرتس العبرية، نقل على لسان أحد المهاجرين قوله: "عندما قررت الرحيل، ألهمني صديق رحل، ثم اكتشفت أن لدي أربعة أو خمسة أصدقاء آخرين قد رحلوا".

وعلى مستوى الجنود، كشف موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اتساع ظاهرة سفر جنود احتياط في الجيش إلى الخارج خلال فترة الخدمة النشطة.

وقال إن "المئات من جنود الاحتياط يقطعون خدمتهم العسكرية ويسافرون إلى الخارج لقضاء إجازة، دون إبلاغ قادتهم رغم أنهم خاضعون للأمر رقم 8 الخاص باستدعائهم بشكل طارئ لخدمة الاحتياط.

وبحسب الموقع، فإن الجيش الإسرائيلي ينكر الظاهرة، ويقول إنه ليس هناك جنود احتياط يسافرن للخارج خلال خدمتهم العسكرية دون علم القادة.

وقال "كالكاليست" إن لديه أسماء جنود غادروا إلى الخارج خلال خدمتهم العسكرية، ولم يعلم قادتهم بذلك إلا بعد خروجهم من إسرائيل، لافتا إلى أن الجيش سيحقق داخليا في هذه الحالات.

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، ظهر الإرهاق المتزايد بين الجنود الذين يخدمون في الاحتياط، والذين راكم بعضهم بالفعل حوالي 200 يوم احتياط منذ بداية الحرب على غزة.