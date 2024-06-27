الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة والقدس

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها مداهمات لمنازل وممتلكات المواطنين.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت دقو شمال غربي القدس، والعيساوية شمال شرقي المدينة، واعتقلت عددًا من المواطنين بعد أن أخضعتهم للتحقيق الميداني واحتجزت بعضهم لعدة ساعات، واعتقلت آخرين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال يوسف مناصرة؛ شقيق الشهيد محمد مناصرة، وهو مصاب بطلق ناري في قدمه، عقب مداهمة منزله في مخيم قلنديا شمال القدس.

وأفادت مصادر صحفية باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة لكفر عقب شمال القدس المحتلة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوبي الخليل، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الطالبة في جامعة البوليتكنك، أنوار إياد جبريل العمور (20 عامًا)، ابنة الأسير إياد العمور.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل فراح، في منطقة سنجر بـبلدة دورا جنوب غربي الخليل، عقب عمليات دهم وتخريب لمنزله.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال قرية عوريف، جنوب غربي نابلس، واعتقلت الشابين محمد أسعد شحادة وإبراهيم أبو عزت الطيراوي.

في جنين، اعتقلت الشقيقين ناصر وأحمد علي أبو الندى، والشاب إبراهيم محمد مرعي، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم في بلدة كفر دان غربي مدينة جنين.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة شمال غرب رام الله واعتقلت الشاب محمد مسحل، بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.