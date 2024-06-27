شهيدان في قصف "إسرائيلي" على ريف دمشق

غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، بقصف الاحتلال "الإسرائيلي" عدة مناطق في ريف دمشق.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن الاحتلال "الإسرائيلي" شن "عدوانًا جويًا" استهدف عددًا من النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارات عنيفة دوت في محافظة ريف دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيلي لمواقع في محيط منطقة "السيدة زينب" بمحافظة ريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا، أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة شن العدو "الإسرائيلي" عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: “إن العدوان أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية”.

