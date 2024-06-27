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"زرعوا عبوتين ناسفتين وفجّروا المركبة عن بعد"

مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة 17 آخرين بكمين المقاومة في جنين

27 يونيو 2024 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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اعترفت مصادر عبرية، صباح اليوم الخميس، بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة ومخيم جنين الليلة الماضية.

وقال موقع كود كود العبري، إن جنود الاحتلال تعرضوا لحدث "صعب" خلال اقتحامهم مدينة جنين.

وفي التفاصيل الأولية للحدث، نشر الموقع العبري "تم زرع عبوتين ناسفتين على الطريق وتم تفجيرهما عن بعد على مركبة مدرعة تابعة للجيش "الإسرائيلي" من نوع "بانثر" كانت تسير على الطريق، وأصيب في الحادث 17 جنديًا من قواتنا، في مختلف الرتب .

وأشار إلى أنه تم نقل بعض الجرحى بواسطة 3 مروحيات إلى مستشفيات مختلفة، واستقبلت مستشفيات هعيمك وبيلنسون ورمبام وتل هشومير الجرحى لتلقي العلاج.

ومن جانبها، أعلنت بلدية الاحتلال في الخضيرة، مقتل جندي "إسرائيلي" في "كمين جنين".

وأفادت مصادر عبرية بأن القتيل هو الضابط في جيش الاحتلال الون سكاجيو، والذي قُتل بتفجير العبوة الناسفة بجنين.

وقالت كتائب القسام - جنين، في بلاغ عسكري، "يتصدى مجاهدونا الأبطال في مدينة جنين لقوات الاحتلال وآلياته المقتحمة، ويخوضون رفقة إخوانهم من الفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة.

والليلة الماضية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين، فجّر خلالها المقاومون عبوات ناسفة في آليات عسكرية "إسرائيلية".

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#الحرب على غزة #كمين جنين #طوفان الأقصى

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