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كاشفًا ولأول مرة عن هوية الصاروخ ..

القوات اليمنية والمقاومة العراقية تستهدفان سفينة "إسرائيلية" في حيفا

26 يونيو 2024 . الساعة 21:25 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، استهداف سفينة في ميناء حيفا شمالي البلاد بعدد من المسيرات، عبر عملية نفذتها بالاشتراك مع إحدى المجموعات العراقية المسلحة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث العسكري يحيى سريع إن "القوات المسلحة اليمينة نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية (فصيل مسلح) عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة MSC Manzanillo الإسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكدًا على أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".

وأضاف أن قوات الجماعة "ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادًا وانتصارًا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

كما كشف سريع عن الصاروخ الذي استخدمته الجماعة لاستهداف سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية في البحر العربي في ما وصفه بأنه " عملية عسكرية نوعية حققت إصابة دقيقة ومباشرة".

وقال سريع إن "القوات المسلحة اليمنية تكشف ولأول مرة عن هوية الصاروخ الذي استهدف سفينة ‘MSC SARAH V‘ الإسرائيلية في البحر العربي، وهو صاروخ فرط صوتي محلي الصنع يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة".

وأوضح سريع أن الصاروخ "يصل إلى مديات بعيدة وسيتم توزيع مشاهد الإطلاق مع بقية التفاصيل عبر الإعلام الحربي لاحقا".

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#غزة #اليمن #العراق #بغداد

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