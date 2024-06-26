"ميدل ايست آي": المقابر البريطانية في غزة الوحيدة التي لم تدمرها "إسرائيل"

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

بينما تم تدمير المقابر الفلسطينية، لا تزال مقبرتان بريطانيتان تاريخيتان سليمتين تحتويان على رفات جنود بريطانيين مات معظمهم في الحرب العالمية الأولى، وقليل منهم مات في الحرب العالمية الثانية.

وهي مملوكة للجنة الكومنولث لمقابر الحرب ومقرها المملكة المتحدة، وتعرف محليًا باسم المقابر البريطانية، وتعتبر موقعًا ثقافيًا وأثريًا رئيسيًا في القطاع الفلسطيني .

وتقع مقبرة حرب غزة في حي التفاح شمال غزة. وبها 3217 قبرا، منها 781 مجهولة الهوية. عدد مدافن الحرب العالمية الثانية 210. ويوجد 30 مدفنًا بعد الحرب و234 مقبرة حرب لجنسيات أخرى.

والآخر يقع شمال دير البلح في منطقة الزوايدة. ويوجد بداخلها 724 جنديًا، جميعهم بريطانيون.

تم إجراء بعض عمليات الدفن الأولى في المقبرة على يد جنود بريطانيين شاركوا في معركة غزة مع الإمبراطورية العثمانية في عامي 1917 و1918. خلال الحرب العالمية الثانية، أدارت قوات الإمبراطورية البريطانية - ومعظمها أسترالية - عددًا من المستشفيات في غزة.

وقد نجت كلتا المقبرتين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تمامًا كما نجت من العديد من الصراعات من قبل.

وفي عام 2006، تعرضت مقبرة الحرب في غزة لأضرار جزئية بسبب صاروخ إسرائيلي . ودفعت إسرائيل 90 ألف جنيه إسترليني كتعويض. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك حوالي 350 شاهد قبر بحاجة إلى الإصلاح بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي استمر ثلاثة أسابيع في عام 2009.

لم تنجُ سوى مناطق قليلة في غزة من هجوم العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة. ولكن بالمقارنة مع عشرات المقابر الفلسطينية التي خلفها الهجوم، يبدو أن المقابر البريطانية قد تم تجنبها عمداً.

ولم تتعرض المقبرتان إلا لأضرار جزئية نتيجة الهجمات القريبة، بينما لم يتم المساس بالقبور أو شواهد القبور.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من الأهالي والصحفيين من المرور أو التصوير في المقبرة في دير البلح.

حاول فضل كشكو، نازح من شمال غزة، زيارة المقبرة مؤخرًا. وقال لموقع ميدل إيست آي إن القيود المفروضة على الناس والتي تمنعهم من رؤية المقبرة تترك "علامة استفهام كبيرة".

"لقد زرت جدتي ورغبت في رؤية المقبرة في طريق عودتي إلى المنزل. لقد صدمت عندما رأيت أنه لم يتم لمس أي من القبور. وأضاف أن الضربات الجوية القريبة لم تتسبب إلا في أضرار جزئية للسياج الخارجي والجدران.

"إنها نفس القصة بالنسبة للمقبرة الأخرى. وفي الوقت نفسه، تم تجريف قبور سكان غزة وسرقة جثثهم. هذا شعور غير إنساني للغاية."

"إنهم مقدسون بالنسبة لهم"

لقد تم تدمير ونهب جميع المقابر الفلسطينية تقريبًا في جميع أنحاء غزة منذ بدء الحرب في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتعرضت مقابر الشجاعية وبيت حانون وخانيونس للتدمير، بالإضافة إلى مقبرة كنيسة القديس برفيريوس -التي يعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم- والتي تحولت إلى أنقاض.

ومع استمرار إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية في غزة، فإن عدد القتلى آخذ في التصاعد. وفي دير البلح، حيث لجأ الآن أكثر من مليون شخص إلى المأوى بعد غزو رفح، لا تعمل الآن سوى مقبرة واحدة من أصل مقبرتين.

ومع نفاد طاقتها الاستيعابية منذ يناير/كانون الثاني، واستقبال عشرات الجثث كل يوم، اعتمدت بلدية دير البلح على المقابر الجماعية لاستيعاب هذا التدفق.

تحدث أبو جواد بركة، وهو عامل دفن الموتى في المقبرة يبلغ من العمر 64 عامًا، لموقع Middle East Eye عن هذا الوضع.

"إن القصف الإسرائيلي المستمر لا يترك لنا أي خيار. نحفر عشرات الأمتار في الأرض لدفن الناس. كانت هناك أيام اضطررت فيها إلى دفن 300 أو 400 شخص. وقال: "إنهم لا يأتون فقط من دير البلح أو وسط غزة، ولكن أيضًا من خان يونس والقرارة والمواصي".

وقد قامت إسرائيل بنبش العديد من القبور بحثاً عن رفات الأسرى الذين تم أسرهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث لم يتمكن العديد من الفلسطينيين من العثور على جثث أقاربهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وقد دفع ذلك العديد من الفلسطينيين إلى دفن أحبائهم القتلى في أقرب مكان ممكن من منازلهم.

وقال بركة: "على الرغم من أن مقابرنا تعرضت لأضرار بالغة وسرقة منها، إلا أننا لا نتلقى أي تعويض. حتى أنهم لا يتمتعون بأي حماية".

"لكن إسرائيل لا تستطيع أن تسبب الخراب للمقابر البريطانية، وسوف تدفع الكثير من المال كتعويض لإصلاح ما لم يتضرر إلا قليلاً. إنهم مقدسون بالنسبة لهم، ومجرد التفكير في الأمر مؤلم".

المصدر / ميدل ايست آي