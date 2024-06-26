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الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

26 يونيو 2024 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ 264 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و 140 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" الى 37718 شهيدًا و 86377 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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