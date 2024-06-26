أكوام "مفتعلة" من روث الحيوانات أمام منازل وزراء وأعضاء "كنيست"

كوّم محتجون في دولة الاحتلال على قانون تجنيد اليهود الحريديم في "الجيش" روث الحيوانات أمام منازل الوزراء وأعضاء "الكنيست" في الائتلاف الحاكم.

ووضع النشطاء لافتات أمام منازل "وزير العدل" ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزراء وأعضاء "كنيست" آخرين كتب عليها "الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين = القرف للطلاب الاحتياطيين".

يذكر أن المحكمة العليا في إسرائيل قضت بتجنيد الحريديم في الجيش، قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى".

وشددت المحكمة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".











المصدر / وكالات