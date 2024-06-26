الاحتلال يهدم منازل ومنشئات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على هدم منزل قيد الإنشاء في مدينة كفر قرع داخل أراضي الـ48؛ بحجة البناء دون ترخيص.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي وأصحاب المنزل من الاقتراب إلى المنزل، خلال عملية الهدم.

وهذا الهدم هو الثاني في كفر قرع، في الآونة الأخيرة، حيث هدمت سلطات الاحتلال في 16 نيسان/ أبريل الماضي، منزلين في المدينة بحجة البناء دون ترخيص.

وفي السياق هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في قرية بيتللو، شمال غرب رام الله.

حجة عدم الترخيص

وأفاد رئيس مجلس قروي بيتللو نصر رضوان بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت آلياتها بهدم منزل المواطن محمد وجيه بزار، المكون من ثلاثة طوابق، ومساحة كل منهم نحو 200 متر مربع.

وأضاف، أن قوات الاحتلال أخطرت المواطن بزار بوقف البناء في المنزل، وقبل حوالي ثلاثة أشهر أخطرته بأمر الهدم؛ بحجة البناء دون ترخيص.

كما هدمت صباح اليوم بلدية الاحتلال بمدينة القدس، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن بلدية الاحتلال هدمت منزلا يعود لعائلة أبو صبيح، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان.

وأوضحوا أن قوات الاحتلال هدمت المنزل يدويا، بسبب ضيق الطرق، وعدم تمكن الجرافات من هدمه.

المصدر / فلسطين أون لاين