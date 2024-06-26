غانتس: إذا نشبت حرب شاملة فإن الثمن في (إسرائيل) سيكون باهظا

زعم الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الثلاثاء، أن الكيان قادر على "إغراق لبنان بالظلام" وإضعاف جزء كبير من قدرات حزب الله العسكرية خلال أيام.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن غانتس، قوله في كلمته في مؤتمر هرتسيليا 2024 الأمني، إن (إسرائيل) تمتلك القدرة على إغراق لبنان في الظلام عبر تدمير شبكة الكهرباء، وتفكيك بنيته التحتية.

غانتس، المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة، أقر بأنه إذا نشبت حرب شاملة، فإن الثمن في إسرائيل سيكون باهظا.

سيناريو البنى التحتية

وأوضح أنه يجب الاستعداد لسيناريو استهداف البنى التحتية والحوادث التي قد تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا، وأكد أن هذا هو ثمن الحرب التي يجب تجنبها، "لكن إذا اضطرت (إسرائيل) لخوضها، فيجب عدم التراجع".

وأضاف غانتس أنه، حال اندلاع مثل هذه الحرب، فلن تسمح إسرائيل لحزب الله بأن يبقى تهديدا كبيرا ومباشرا على بلداتها.

وصرّح غانتس أن مع كل التكاليف التي يمكن دفعها، فإن عودة سكان مستوطنتي كريات شمونة والمطلة إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر/أيلول هو "الانتصار الحقيقي".

المصدر / وكالات