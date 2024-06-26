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بصاروخٍ باليستيٍّ جديد.. القوات المسلّحة اليمنية تستهدف سفينةً "إسرائيلية" في البحر العربي

26 يونيو 2024 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية باستهداف سفينة "إسرائيلية" في البحر العربي.

وقالت القوات اليمنية في بيان لها، إن القوات البحرية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً واستهدفتْ سفينةَ ( MSC SARAH V) الإسرائيليةَ في البحرِ العربيِّ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً.

وشارت إلى أنَّ تنفيذَ هذه العملية النوعية كانَ بصاروخٍ باليستيٍّ جديدٍ دخلَ الخدمةَ بعدَ الانتهاءِ وبنجاحٍ منَ العملياتِ التجريبية.

وتابعت، " يتميزُ الصاروخُ بالقدرةِ على إصابةِ الأهدافِ بشكلٍ دقيقٍ وعلى مسافاتٍ طويلةٍ وكما أثبتتْ هذه العمليةُ ذلكَ"

وأكدت القوات المسلحةَ اليمنيةَ أنها مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها العسكريةِ لتعزيزِ دورِها الجهاديِّ لإسناد المقاومةِ الفلسطينيةِ عسكرياً وللدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ في مواجهةِ العدوانِ الأمريكيِّ البريطاني.

وأشارت إلى أن عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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