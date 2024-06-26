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"مثال وحشي على القتل غير المبرر"

استشهد بغارة صهيونية.. الصّحة بغزة تنعى أخصائي العلاج الطبيعي فادي الوادية

26 يونيو 2024 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نعت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم، أخصائي العلاج الطبيعي فادي الوادية الذي ارتقى جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب مركز طبي لمؤسسة أطباء بلا حدود التي يعمل بها.

وطالبت الصحة، في بيان لها، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية بوقف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وشدّدت الصحة على ضرورة العمل على حماية الطواقم والمؤسسات الصحية.

ومن جهتها، أدانت مؤسسة أطباء بلا حدود استشهاد العامل فيها فادي الوادية في الهجوم الذي وقع قرب إحدى عياداتها وأسفر عن استشهاد 5 آخرين.

وأكدت المؤسسة أن استهداف الوادية مثال وحشي على القتل غير المبرر للمدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية بغزة.

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#وزارة الصحة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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