وسط "اعتقالات واسعة".. الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتداءاته في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين.

في قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في المدينة، واعتقلت والدة المطارد طارق داود، للضغط على ابنها وإجباره على تسليم نفسه.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال فجراً عدة أحياء في المدينة من بينها المساكن ومخيمي عسكري القديم والجديد وتعرضت لانفجار عبوة ناسفة، كما نصبت حاجزاً في منطقة الصيرفي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة، وإطلاق الرصاص بين المنازل والمواطنين.

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة بصليات كثيفة من الرصاص.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، عُرف من بينهم: براء وجدي الحثناوي (17 عاماً)، يعرب السكران، أحمد العجاوي، أحمد العبوشي، حسون الحنتولي.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوبي المدينة، واعتقلت الشابين محمود أبو وردة وصهيب محمد الخطيب والشاب مصطفى ناجي صلاح، ويُذكر أنهما أسيران محرران خرجا من سجون الاحتلال قبل أسبوعين فقط.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة دورا جنوبي الخليل، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف من بينهم: عضو المجلس البلدي إسماعيل العواود والأسير المحرر يوسف نصار والأسير المحرر عماد جاد الله والأسير المحرر جاد الله الرجوب، و منير العمايرة، وثائر جهاد خليل أبو سندس، محسن يونس المسالمة، وعدي فيصل العواودة.

كما صادرت قوات الاحتلال مركبات خلال اقتحام حلحول شمال الخليل.