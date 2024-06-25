"هذه الخطط الخبيثة لن تجد طريقًا للتنفيذ".. حماس ترد على تصريحات "هنغبي"

غزة/ فلسطين أون لاين

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال، تساحي هنغبي، الخاصة باليوم التالي للحرب.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، إن "حديث رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني، الإرهابي تساحي هنغبي، عن اليوم التالي للحرب الإجرامية على قطاع غزة، والمستقبل السياسي لشعبنا الفلسطيني، وإعلانه عن خطط تناقشها حكومته مع الإدارة الأمريكية وأطراف أخرى؛ هو إصرار من هذه الحكومة الفاشية على سلوك مسار الفشل والخيبة".

وأضافت الحركة، في بيانٍ صحافي، أن "هذه الخطط الخبيثة لن تجد طريقا للتنفيذ، أمام صمود وإرادة شعبنا، وبطولة وبسالة مقاومته".

وأكدت حماس، أن "مصير الشعب الفلسطيني، ومستقبل قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الإجرامي؛ يقرره الشعب الفلسطيني، ولا أحد سواه".

وشددت على أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح لأيٍّ كان بالتدخل فيه، وأن مقاومته الباسلة ستقطع أي يدٍ للاحتلال تحاول العبث في مصير شعبنا ومستقبله".

كان هنغبي قد قال إنه "لا يمكن القضاء على حماس كفكرة، ويجب إيجاد إيديولوجية بديلة لحماس وليس فقط القضاء على القدرات العسكرية لها".

وأضاف: "يجب إيجاد بديل لسلطة محلية في غزة يمكنها التعايش مع إسرائيل، وقريبا سنقوم بتنفيذ الخطة لإيجاد بديل محلي لحماس في غزة".

وتابع أن "مقترح بايدن للصفقة يستند إلى المقترح الإسرائيلي السخي، والعالم يضغط على حماس لقبوله".

وأشار إلى أن "المبعوث الأميركي، آموس هوكستين يعتقد أن مرحلة ما بعد رفح تمكننا من إيجاد حل دبلوماسي مع حزب الله"، مضيفا: "إذا لم نتمكن من تسوية الأمور دبلوماسيا مع لبنان يجب تسويتها بأدوات أخرى".