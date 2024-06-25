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عبر ما يُعرف بـ "ممر ديفيد"..

القوى الوطنية والإسلامية تحذّر من "مخططات" استبدال معبر رفح وتهجير الفلسطينيين

25 يونيو 2024 . الساعة 20:41 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

حذّرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، ما اعتبرته تطور خطير يكشف عن نوايا الاحتلال ومخططات استبدال معبر رفح والتهجير الطوعي للفلسطينيين.

وقالت لجنة القوى، في بيان صحافي، إنها تتابع الأنباء المتواترة عن قيام جهات بالتنسيق مع الاحتلال لتسهيل سفر بعض المرضى وحاملي الجنسيات الأجنبية عبر معبر كرم أبو سالم وما يُعرف بـ "ممر ديفيد" الذي أقامه الاحتلال بمحاذاة محور فيلادلفيا.

 ودعت جمهورية مصر العربية لرفض هذا المخطط الذي يمس بالسيادة المصرية وبأمنها القومي، واستخدام جميع نقاط القوة الوطنية التي تمتلكها مصر بما لها من مكانة وتاريخ لإفشال هذا المخطط.

كما دعت اللجنة جميع الدول والمنظمات الدولية لعدم المساهمة في تمرير مخططات الاحتلال (تحت مسميات إنسانية)، وعدم المساهمة في تخفيف الانتقاد الدولي للاحتلال لإغلاقه معابر غزة وخصوصاً معبر رفح البري.

وأكدت أن معبر رفح البري هو معبر فلسطيني مصري خالص، وسيبقى كذلك، وأن إدارته فلسطينياً خاضعة للتوافق الفلسطيني فقط، ولن نقبل بفرض أجندات الاحتلال والعالم علينا في هذا الشأن.

 

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#غزة #رفح

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