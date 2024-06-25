"لن نغيّر من مواقفنا ومقاومتنا".. أول تعليق من إسماعيل هنية بعد استشهاد شقيقته

غزة/ فلسطين أون لاين

نعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الثلاثاء، استشهاد شقيقته وعدد من أبناء عائلتها في قصف جيش الاحتلال منزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزّة.

وقال إسماعيل هنية، في بيان صحافي: "لا يسعني في هذا المقام إلا أن أزف هذه الكوكبة الجديدة من شهداء العائلة بينهم شقيقتي الكبرى وعائلتها".

وأضاف": "⁠هم وفدنا الجديد إلى الرحمن الرحيم في هذه الملحمة البطولية تنضم إلى مواكب ووفود شعبنا العظيم الذي لم يتوقف عطاؤه طوال تسعة أشهر".

وأوضح هنية، أنه "⁠إذا كان العدو المجرم يظن أن استهداف أهله وعائلته سيغير من مواقفه ومقاومة عائلته، فهو واهم لأن كل شهيد في غزة وفلسطين هو من أهله ومن عائلته.

وأردف: "أكرر مرة ومرة ومرة أن شهداء عائلتي هم شهداء شعبنا، وشهداء شعبنا هم أيضا أهلي، فلا فرق بين الشهداء وكلهم اصطفاهم الرحمن ليعبدوا طريقنا نحو النصر والحرية".

وتابع: "⁠إن دماء الشهداء تطالبنا ألا نساوم وألا نهادن وألا نغير ولا نبدل ولا نضعف ولا نيأس بل نواصل طريقنا بكل إصرار".

ولفت هنية إلى، أن "حركة حماس قدمت كل ما يمكن من مرونة ووافقت دون تردد على كل المشاريع التي طرحت شريطة أن يكون نتيجة ذلك وقف الجرائم وانتهاء العدوان والانسحاب الكامل من القطاع".

وشدد على أنها "ما زالت تتمسك بأن أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو اتفاق مرفوض، ولن يتغير موقفنا هذا في أي مرحلة من المراحل".

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنَّ العدو اختار التصعيد، واجتاح رفح، وأغلق المعابر، وتسبب بكوارث إنسانية ومجاعة رهيبة في كل أنحاء القطاع، لافتا إلى أن ⁠المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتوفير متطلبات الحياة لأهلنا وشعبنا.

واختتم هنية بالقول: "⁠كل الأفكار حول اليوم التالي وترتيبات البيت الداخلي يجب أن تكون فلسطينية خالصة، ولا حق لأحد أن يتدخل فيها، لا الاحتلال ولا غيره".

وطالب هنية ⁠المجتمع الدولي بـ"التحرك لوقف العدوان وإدخال المساعدات وتوفير متطلبات الحياة لأهلنا وشعبنا".

وارتقى أكثر من 10 شهداء إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة هنية في مخيم "الشاطئ" غربي مدينة غزة، صباح الثلاثاء، بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وعُرف من أسماء الشهداء، زهر عبد السلام هنية (أم ناهض)، ناهض غازي هنية (ابو غازي) وزوجته ايمان احمد هنية (ام غازي) وابنه (إمام المسجد الغربي) محمد ناهض هنية، واسماعيل ناهض هنية، ومؤمن ناهض هنية، وزهر ناهض هنية، وشهد ناهض هنية، وامال ناهض هنية.