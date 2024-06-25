10 أطفال بالمعدّل يفقد كلّ منهم ساقاً أو ساقين في غزة يومياً

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الدائرة في قطاع غزة تؤدي إلى فقدان 10 أطفال بالمعدل لساق أو ساقين كل يوم.

وقال لازاريني للصحافيين في جنيف: "بصورة أساسية، لدينا كل يوم 10 أطفال يفقدون ساقًا أو ساقين بالمعدل"، موضحًا أن هذه الأرقام لا تشمل الأطفال الذين خسروا أيدي أو أذرعًا.

إغلاق معبر رفح يعيق إجلاء المرضى والجرحى

من جهته، قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إغلاق معبر رفح حال دون إجلاء ما لا يقل عن ألفي مريض، ودعا إلى إعادة فتح المعبر وغيره من الطرق.

وأضاف أنه قبل الإغلاق "كان نحو 50 مريضًا في حالة حرجة يغادرون غزة يوميًا... وهذا يعني أنه منذ السابع من مايو لم يتمكن ما لا يقل عن 2000 شخص من مغادرة غزة لتلقي الرعاية الطبية".

وأفاد بيبركورن بأن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء من غزة، موضحًا أن هذا العدد يقل عن العدد الذي يحتاج إلى رعاية حرجة من صدمات الحرب والأمراض المزمنة.

وقال: "نحن بحاجة إلى مزيد من المسارات للإجلاء الطبي العاجل، ونود أن نرى معبر كرم أبو سالم وطرقًا أخرى مفتوحة أيضًا للإجلاء الطبي، ويمكن بعد ذلك نقل المرضى إلى مستشفيات في القدس الشرقية والضفة الغربية".

وذكر أن مجموعة من خمسة أطفال أُجلوا من شمال غزة إلى مستشفى ناصر في خانيونس وكانوا على وشك مغادرة القطاع ما زالوا في انتظار الإجلاء.

3500 طفل من القطاع باتوا "أقرب إلى الموت"

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة حذر يوم أمس الإثنين، من أن سوء التغذية يهدّد بـ"شكل مباشر" حياة أكثر من مليون طفل فلسطيني، مبينًا أن 3500 طفل من القطاع باتوا "أقرب إلى الموت" بسبب انعدام الغذاء والتطعيمات.

وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي، إن القطاع "يتجه بشكل متسارع نحو المجاعة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال"، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة "تتدهور بشكل خطير".