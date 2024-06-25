تحذيرات أمريكية من هزيمة استراتيجية بغزة.. ومستشار قومي: لا يمكننا القضاء على حماس

غزة/ فلسطين أون لاين

حذَّرت وزارة الخارجية الأمريكية من هزيمة "إستراتيجية" للاحتلال، في ظل استمرار العمل العسكري في غزة، في وقت أكد فيه رئيس الأمن القومي أن "إسرائيل" ليست قادرة على القضاء على حركة حماس.

وأكدت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مستمرة في تلبية الطلبات التي قدمها الاحتلال بشأن الأسلحة.

وبينت الخارجية الأمريكية، أن غياب خطة لليوم التالي تعني إما احتلال "إسرائيل" لغزة أو الفوضى بالقطاع، وقالت الوزارة: "لا نفهم تصريحات نتنياهو عن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل".

من جهته، اعترف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بأن "إسرائيل" ليست قادرة على القضاء على حركة حماس كـ"فكرة"، معتبرًا أن ثمة ضرورة لإيجاد بديل للحركة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 263 يوما.

وقال هنغبي في مؤتمر هرتسيليا اليوم، الثلاثاء، إنه "لا يمكن إخفاء حماس كفكرة، وثمة حاجة إلى فكرة بديلة وليس فقط استهداف قدراتها العسكرية".

وفيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، وصف هنغبي المقترح الذي استعرضه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه "مقترح إسرائيلي سخي جدا"، زاعما أن "العالم كله يمارس ضغوطا على حماس كي تقبل المقترح كما هو".

وتابع، أنه "ينبغي أن نقف بصمود وموحدين حول هذا المقترح لأنه سيبدأ عملية شاملة لإعادة جميع المخطوفين" من دون أن يتطرق إلى وقف الحرب على غزة.