الصّحة بغزة: نقص حاد في الأدوية الضّرورية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين

غزة - فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين والتي أصبح رصيدها صفرًا أو أوشكت على النفاذ.

وأشارت وزارة الصحة في تصريح لها، إن أدوية الاستقبال والطوارئ والتخذير والعنايات المركزة والعمليات على وجه الخصوص أوشكت على النفاد، الأمر الذي ينذر بكارثة خطيرة.

وأوضحت أن علاج مرضى الأورام الذين لم يتمكنوا من السفر اقتصرت خدمتهم على العلاج التلطيفي فقط، بعد انقطاع الأدوية الخاصة بهم، وكذلك مرضى غسيل الكلى خاصة الأطفال، مما يهدد حياة ما يقارب من 1000 مريض غسيل كلوي.

ولفتت إلى أن الأدوية الخاصة بالخدمات الصحية الأولية كصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وأدوية الأمراض المزمنة والأدوية النفسية أيضًا شارفت على النفاد.

وناشدت وزارة الصحة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

ويُشار إلى أن الاحتلال يواصل اقتحام معبر رفح البري وإغلاقه منذ 50 يومًا ومنع إدخال شاحنات المساعدات الطبية والوقود للمشافي، بالإضافة إلى استهدافه المستمر للقطاع الصحي بغزة.