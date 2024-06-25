الضفة الغربية.. ارتفاع حصيلة المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 9385 منذ 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى9 آلاف و385 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفتت المؤسستان إلى أن : قوات الاحتلال اعتقلت 25 مواطنًا على الأقل منذ الأمس بالضّفة الغربية بينهم جريح وأسرى سابقون.

وخلال عمليات الاعتقال، مارس الجيش اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

ويُشار إلى، أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 263 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.