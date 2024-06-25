ما هو صاروخ "السهم الأحمر" الذي استخدمته كتائب القسام برفح؟

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الإثنين، عن استخدام صاروخ صيني موجه، يدعى "السهم الأحمر" في استهداف آلية عسكرية إسرائيلية.

وبثت كتائب القسام، اليوم الاثنين، مشاهد لاستهداف آلية هندسية من نوع "أوفك" بصاروخ موجه "السهم الأحمر" غرب منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقًا لخبراء الأسلحة، فإن السهم الأحمر صاروخ من الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات، وهو من فئة الصواريخ التي يتم التحكم بها بطريقة سلكية بصرية، ويتكون صاروخ السهم الأحمر من المقذوف المضاد للدروع، والمكون من رأس حربي، وصاروخ دفع بالوقود الصلب، ووحدة تحكم مرتبطة بمنصة الإطلاق عبر سلك، من أجل توجيهه إلى الهدف بصورة بصرية.

وأشارت التقارير العسكرية، إلى أن "السهم الأحمر" يمتلك قدرة عالية على إصابة الأهداف من مسافات تتراوح بين 3 و4 كيلومترات، ويعد أحد أهم نُظم الصواريخ التي يعتمد عليها جيش التحرير الشعبي الصيني منذ أواخر الثمانينيات.

وتم تصنيع الصاروخ عام 1980، واستُخدم في حرب البوسنة والهرسك، ويتم إطلاق الصاروخ من الأرض، ويمكن أيضا إطلاقه عبر مركبات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية.

وفي تقرير سابق نشره موقع سبوتنيك عام 2021، أنتجت الصناعة العسكرية الصينية عدة أنواع من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات من الجيل الثالث، ومنها صواريخ تشبه نظيرتها الأميركية "إف جي إم 148 جافيلين".

وقال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، إن فرصة استخدام صواريخ "السهم الأحمر" بكثافة سيغيّر مجريات المعركة، مشيرًا إلى أن هذه الصواريخ كانت ستلحق ضررًا كبيرًا بقوات الاحتلال لو أنها استخدمت في بدء المعركة وتحديدا في منطقة بني سهيلا وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن آليات الاحتلال ستكون صيدًا سهلًا للمقاومة في حال كانت تمتلك مخزونًا جيدًا من هذه الصواريخ، لأنها تتميز بطول المدى وسهولة الاستخدام، وقال إن بالإمكان إطلاقها من داخل المنازل.

وأكد أن حديث جيش الاحتلال عن "تقويض" قوة حماس يظل فضفاضًا، لأن القوات غير النظامية يمكنها مواصلة القتال حتى لو خسرت أكثر من 60% من قواتها، لأنها تختلف عن الجيوش النظامية في طريقة عملها.