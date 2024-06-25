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من بينهم شقيقته.. استشهاد 10 أفراد من عائلة رئيس المكتب السّياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

25 يونيو 2024 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استشهد 10 أشخاص من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، بينهم شقيقته، في قصف صهيوني استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة، فجر اليوم.

وأفادت مصادر صحفية بأن عددًا من أفراد عائلة هنية الذين كانوا في المنزل لا يزالون تحت الأنقاض، وأكدت أن غالبية الشهداء الذين قضوا في الغارة "الإسرائيلية" من النساء.

وفي 10 نيسان/أبريل الماضي، ارتقى 6 من أبناء وأحفاد القائد هنية، في قصف صهيوني استهدف سيارتهم بصورة مباشرة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يستهدف فيها الاحتلال عائلة هنية، في قطاع غزة، فقد كشف هنية أن عدد شهداء عائلته، من أبنائه وأحفاده وأخوته وأخواتها وأبنائهم، بلغ حتى الآن 60 شهيدًا، خلال العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة.

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#إسماعيل هنية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجازر غزة

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