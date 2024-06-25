الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتداءاته في الضّفة الغربية.. والمقاومة تتصدّى

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في بيت لحم، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت عددًا من الشبان عُرف من بينهم: مهدي محمد فرارجة (21 عامًا) من منطقة الكركفة، ونضال خالد سويلم (40 عامًا) من منطقة واد شاهين وسط بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غربي بيت لحم، واعتقلت الشاب علي اياد جعبة (26 عاما) بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر شادي كامل مصلح أثناء مروره على حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وسرقت قوات الاحتلال، مصاغا ذهبيًا ومبلغا ماليًا من منزل أحد المواطنين.

في نابلس، أصيب طفلان خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفلين اللذين أصيبا بشظايا الرصاص وصفت إصابتهما بـ "الطفيفة".

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف وانتشار واسع في المنطقة المحيطة، أطلقت خلالها الرصاص تجاه المواطنين وبين المنازل، ما أدى إلى إصابة طفلين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال احتجزت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وصادرت معدات الاتصال التابعة لها.

وقالت كتائب القسام - كتائب شهداء الأقصى في طولكرم، "استهدفنا سيارة لقوات الاحتلال خلف الجدار القريب من الجاروشية وضاحية شويكة".

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، عرف من بين المُعتقلين: ثائر حرب، رائد سوالمة، جابر عويص، أحمد أبو ليل، ضياء عبد العال، إبراهيم أبو عزيز، ومحمد أبو عزيز.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت الشاب قصي السعدي بعد مداهمة منزله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان في بلدة بيتونيا.

في طوباس، اندلعت اشباكات مسلحة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس.