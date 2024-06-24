"جثته في غزة"... "إسرائيل" تُعلن مقتل قصّاص أثر في اللواء الشمالي

غزة/ فلسطين أون لاين

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن "الجيش الإسرائيلي أعلن أنّ الرائد محمد الأطرش، في اللواء الشمالي في فرقة غزة، قُتِلَ في 7 تشرين الأول وجثته لا تزال في غزة".

وأوضح جيش الاحتلال، أن الرقيب أول محمد الأطرش 39 عامًا، كان قصّاص أثر في اللواء الشمالي بفرقة غزة، كان يصنف كأسير، اتضح أنه قتل في 7 أكتوبر وجثته احتجزت في غزة.



وبحسب إذاعة الجيش، كان محمد الأطرش، (39 عامًا، من تجمع صعوة البدوي) يعمل كمتعقب في لواء الشمال التابع لفرقة غزة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل الأطرش في 7 تشرين الأول وتم احتجاز جثته لاحقًا كرهينة في غزة. وقد أُعلن مؤخراً عن وفاته بناءً على نتائج ومعلومات استخباراتية.